Venus Williams recibe invitación para jugar el Abierto de Australia

La estrella estadounidense competirá en el cuadro principal de Melbourne Park por primera vez desde 2021, y será su primera participación en un torneo importante fuera de Estados Unidos desde 2023.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con muchas ganas de competir durante el verano australiano", declaró Williams.

He tenido muchísimos recuerdos increíbles allí y estoy agradecida por la oportunidad de regresar a un lugar que ha significado tanto para mi carrera Venus Williams

Finalista en sencillos del Abierto de Australia en 2003 y 2017, Williams es cinco veces campeona de Wimbledon y también ganó dos Abiertos de Estados Unidos.

Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en jugar en el Abierto de Australia desde la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

Cuatro veces campeona de dobles del Abierto de Australia, comenzará sus preparativos para el torneo que se celebrará del 18 de enero al 1 de febrero en el Auckland Classic la próxima semana, tras regresar al circuito en el Abierto de Estados Unidos el año pasado, precedido de un descanso de 16 meses.