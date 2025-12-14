Publicidad

Deportes

¿Cuándo se entrega el premio The Best de la FIFA? Esto se sabe

La FIFA ya confirmó la fecha de entrega del premio The Best 2025 en una ceremonia en Doha. Acá los detalles.
dom 14 diciembre 2025 12:52 PM
Ousmane Dembele. (Mateusz Slodkowski/Getty Images)

Atención amantes del mundo del futbol; la entrega del premio The Best 2025 de la FIFA, en Doha, ya tiene fecha de entrega, según se anunció este domingo.

La gala contará con 800 invitados y se celebrará la víspera de la final de la Copa Intercontinental entre París Saint-Germain y Flamengo, también en Doha.

Premio The Best 2025

Se entregará este martes 16 de diciembre a las 11:00 hrs en Doha, anunció la instancia mundial en un comunicado este domingo.

Entre los favoritos, destaca el Balón de Oro Ousmane Dembélé (PSG), su compatriota Kylian Mbappé (Real Madrid) o el joven Lamine Yamal (FC Barcelona).

Otros atacantes del futbol europeo, como el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) o el inglés Harry Kane (Bayern Múnich) también figuran en la lista decidida por un "panel de expertos" reunido por la FIFA.

En la categoría femenina hay hasta diecisiete jugadoras: la selección de Inglaterra, bicampeona de Europa, cuenta con hasta cinco nominadas, el mismo número de jugadoras que España.

Vencedor de la Liga de Camopeones con PSG, el entrenador español Luis Enrique es el favorito entre los nominados a mejor entrenador, contra seis rivales entre los que destacan el neerlandés Arne Slot (Liverpool) o el alemán Hansi Flick (FC Barcelona).

Los galardonados son elegidos por el voto de aficionados, de representantes de medios de comunicación y de los capitanes y seleccionadores de los equipos nacionales de futbol.

