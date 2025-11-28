GP de Qatar: Piastri se lleva la pole position para la carrera sprint

Esto se da después de haber logrado el mejor tiempo en la clasificación de este viernes en el Circuito de Lusail.

Actualmente segundo en la clasificación general, Piastri partirá por delante de los británicos George Russell, de Mercedes, y Lando Norris, quien tiene una gran primera oportunidad de hacerse con el título mundial al término de la carrera del domingo.

Por su lado, el neerlandés Max Verstappen, en apuros con su Red Bull pero con opciones de pelear por la corona, será sexto en la parrilla, por detrás de su coequipero el japonés Yuki Tsunoda, quien quedó en quinto.

Piastri llega al penúltimo fin de semana de la temporada con 24 puntos de desventaja respecto al actual líder Lando Norris, quien a sus 26 años busca su primera corona en el Gran Circo.

El británico puede proclamarse campeón en Qatar si los resultados le son favorables en la sprint del sábado y en el Gran Premio del domingo.

"Solo es el sprint, pero voy a aprovechar todo lo que pueda", afirmó por su parte Piastri, quien también dominó las únicas prácticas libres más temprano. "El ritmo ha sido bueno durante todo el día, esperemos poder mantenerlo".

Con información de AFP