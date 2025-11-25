Ronaldo se salva de sanción: podrá disputar el debut de Portugal en el Mundial

Ronaldo fue expulsado en el penúltimo partido de clasificación de Portugal frente Irlanda en Dublín a principios de este mes por un codazo en la espalda de Dara O'Shea durante la derrota 2-0 de su equipo.

La tarjeta roja significó que Ronaldo se perdió el siguiente partido de la fase de grupos de Portugal, una victoria 9-1 sobre Armenia que aseguró la clasificación.

La FIFA confirmó que el jugador de 40 años había sido sancionado con tres partidos de suspensión, pero, salvo que se repita el incidente, no cumplirá ningún otro castigo.

"De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, se ha suspendido el cumplimiento de los dos partidos restantes durante un periodo de prueba de un año", señaló un comunicado de la FIFA.

"Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el periodo de prueba, la suspensión establecida en la decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada y los dos partidos restantes deberán cumplirse inmediatamente en el próximo partido(s) oficial(es) de Portugal".