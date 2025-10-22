Publicidad

¿Otro bolso Birkin de Hermès en subasta? Sí y esto es todo lo que se sabe

Otro bolso de la colección de Jane Birkin saldrá a venta con causas benéficas. Acá los detalles.
mié 22 octubre 2025 02:31 PM
¿Otro bolso Birkin de Hermès en subasta? Sí y esto es todo lo que se sabe
Fotografía de un bolso birkin de Hermès. (Andreas Rentz/Getty Images)

Uno de los bolsos Birkin de Hermès que perteneció a la cantante y actriz Jane Birkin se subastará el próximo 5 de diciembre en Abu Dhabi, meses después de la venta millonaria de otra pieza similar, anunció este martes la casa de remates Sotheby’s.

Este gran bolso negro de cuero, conocido como el Birkin Voyageur, tiene un aspecto algo desgastado y está adornado con inscripciones manuscritas de la artista británica, fallecida en 2023. El objeto está valorado entre 230 mil y 430 mil dólares.

Regalado por Hermès a Jane Birkin en 2003, era uno de los cuatro bolsos que la artista recibió tras vender su emblemático prototipo en 1994 a beneficio de una asociación de lucha contra el sida, añadió la casa de subastas.

¿Otro bolso Birkin de Hermès en subasta? Sí y esto es todo lo que se sabe
La actriz y cantante franco-británica Jane Birkin con su bolso de Hermès. (ALAIN JOCARD GILLES LEIMDORFER/AFP)

El bolso fue subastado una primera vez en 2007 a beneficio de una asociación de defensa de los derechos humanos, y luego pasó a formar parte de una colección privada.

"Vender sus bolsos Birkin para recaudar fondos para obras benéficas que le importaban, después de varios años de uso, se convirtió en una tradición para Jane Birkin, y Hermès los reemplazaba cada vez", explicó Sotheby's.

En julio, el primer bolso Birkin diseñado especialmente para Jane Birkin en 1984 fue subastado por casi 8,6 millones de euros (casi 10 millones de dólares), convirtiéndose en el bolso más caro jamás rematado.

