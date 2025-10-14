Publicidad

Deportes

Lewandowski padece una lesión en el muslo; está en duda para el duelo con Real Madrid

En un momento clave para el club, el delantero del Barcelona se encuentra lesionado, lo que deja en duda su presencia para el próximo clásico.
mar 14 octubre 2025 04:06 PM
Robert Lewandowski. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

El delantero del Barcelona Robert Lewandowski padece un desgarro en el muslo, dio a conocer el club catalán este martes. Por esta razón, el capitán de la selección polaca se enfrenta a un periodo de baja que podría dejarle fuera del partido de LaLiga de la próxima semana contra el Real Madrid.

Lewandowski, de 37 años, jugó los 90 minutos y marcó un gol en la victoria por 2-0 de Polonia sobre Lituania el domingo en la fase de clasificación para la Copa Mundial.

"Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", dijo el Barcelona en un comunicado.

Medios españoles informaron de que se espera que Lewandowski esté de baja entre cuatro y seis semanas, lo que le convierte en duda para el clásico del 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Lewandowski se une así a la creciente lista de ausencias del técnico Hansi Flick, junto con Raphinha, Gavi y Dani Olmo, mientras que el guardameta Marc-André ter Stegen sigue recuperándose de una operación de espalda.

El Barça, sin embargo, podría verse reforzado por los regresos de Lamine Yamal y Fermín López, que se espera que estén disponibles tras el parón internacional.

Barcelona
