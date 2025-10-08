Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, falleció de cáncer a los 69 años

Sin abandonar su carrera como entrenador en ningún momento, Russo luchó contra la enfermedad desde que fue diagnosticado en 2017 cuando dirigía a Millonarios de Colombia.

"Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo", dijo Boca Juniors en su cuenta oficial de la red social X.

El DT se encontraba con "internación domiciliaria con pronóstico reservado", según un reciente parte médico del club.

En los últimos dos partidos de Boca, el experimentado entrenador no ocupó el cargo y fue reemplazado por su colaborador Claudio Úbeda. Durante los últimos meses, el DT pasó por algunas internaciones que lo mantuvieron alejado de las prácticas del equipo, aunque siempre se mantuvo activo y en contacto constante con sus colaboradores.

Russo obtuvo el mayor logro de su carrera en 2007, durante su primer ciclo al frente de Boca Juniors, cuando alzó la sexta y última Copa Libertadores de la historia del conjunto argentino con Juan Román Riquelme como gran figura.

Volvió dos veces al "Xeneize" ya con Riquelme en la directiva. La primera fue entre 2020 y 2021 cuando ganó tres títulos nacionales y la última se dio a mediados de 2025 para conducir al equipo en el Mundial de Clubes.

"Lo simple es efectivo", es una de las frases que identificaron su estilo equilibrado.

Russo se consagró, además, campeón como técnico de Vélez Sarsfield, Rosario Central, Lanús, Estudiantes y Millonarios.

Semanas atrás, cuando Boca visitó a Rosario Central días después de una internación, una multitud en el estadio lo ovacionó. Russo dirigió a Central cuando el equipo ganó la Copa de la Liga, el último título del club.

Fuera de Argentina, pasó por Universidad de Chile, Salamanca de España, Morelia de México, Alianza Lima, Cerro Porteño, Millonarios y Al-Nassr de Arabia Saudita.

Como futbolista, hizo toda su trayectoria en Estudiantes de La Plata entre su debut en 1975 y su retiro en 1989, jugando más de 400 partidos y ganando dos títulos nacionales.

Allí, Russo forjó un fuerte vínculo de maestro y pupilo con Carlos Bilardo, el DT que sería campeón con el seleccionado argentino en la Copa del Mundo de México en 1986.