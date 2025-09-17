¡Otro amistoso! La Selección Mexicana enfrentará a Paraguay rumbo al Mundial 2026

Los equipos se enfrentarán en el Alamodome de San Antonio, Texas. De hecho, tres días antes, el conjunto sudamericano medirá en otro amistoso a Estados Unidos.

Para el caso de México, este será su segundo compromiso de ese periodo. El primero anunciado fue un amistoso frente a Uruguay.

Anota la fecha porque el encuentro México vs Paraguay será el próximo 18 de noviembre. Hasta el momento, el horario todavía no se da a conocer, sin embargo te contaremos próximamente.

Este encuentro será una gran oportunidad para que el técnico de la Selección Mexicana Javier Aguirre fortalezca la base y estructura del equipo.

Como recordarás, México es uno de los países anfitriones del Mundial que se jugará también en Estados Unidos y Canadá entre el 11 de junio y 19 de julio del próximo año.