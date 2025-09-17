Juegos Olímpicos LA 2028: desde 28 dólares arrancará la venta de boletos

Si en tus planes está asistir, tenemos noticias para ti: el precio inicial será de 28 dólares.

LA28 dará acceso anticipado a la venta de entradas a los residentes locales, con un proceso de inscripción que comenzará en enero de 2026 para los Juegos Olímpicos y en 2027 para los Paralímpicos.

Las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que serán del 14 al 30 de julio, se asignarán a través de un sorteo que otorgará turnos para poder adquirirlas.

También habrá paquetes de hospitalidad oficiales que, además del boleto, incluirán beneficios personalizados como alojamiento y opciones de transporte oficial. En este link puedes consultar más detalles.

Los organizadores de París 2024 recibieron fuertes críticas por el elevado precio de las entradas, pues en algunos casos alcanzaba varios cientos o incluso miles de euros. Las más económicas, de 24 euros, se agotaron rápidamente.

Con información de AFP