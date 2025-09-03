Oficial: Alcaraz se enfrentará a Djokovic en el US Open rumbo a la final

Djokovic, de 38 años, se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Fritz, el vigente subcampeón de este torneo de Grand Slam y el último jugador local que seguía en pie en Nueva York.

Veterano de más de mil batallas, Djokovic domó la intensa atmósfera que tenía en contra en la pista central de Flushing Meadows, donde nunca ha fallado en 16 eliminatorias contra jugadores locales.

El serbio se enzarzó brevemente con la ruidosa grada pero para entonces ya tenía dos sets de ventaja frente a Fritz, al que había vencido en sus diez duelos anteriores. Al californiano le volvió a temblar el pulso, desperdiciando sus diez primeras oportunidades de break, y reaccionó demasiado tarde ante un Djokovic quirúrgico en las situaciones clave.

"Ha sido un partido increíblemente igualado", reconoció el ganador, que salvó 11 de las 13 pelotas de break de Fritz.

Djokovic disputará el viernes su decimocuarta semifinal de Nueva York, la número 53 de Grand Slam, y vuelve a estar a dos pasos de su soñado título 25, que marcaría un récord absoluto en el tenis.

Enfrente volverá a tener al español Alcaraz, el jugador que mejor tenis ha mostrado en el torneo pero que tiene un balance desfavorable de 3-5 en duelos contra Djokovic.