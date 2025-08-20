Este es uno de los juegos más esperados por los fanáticos de la copa que enfrenta a la Liga MX y la MLS, de Estados Unidos y Canadá.

A inicios de este mes, el astro argentino se lesionó durante la primera ronda de la Leagues Cup pues, a pesar de que el sábado pasado reapareció en un encuentro de la MLS, pareció resentirse de sus molestias musculares y a inicios de esta semana entrenó al margen de sus compañeros.

El Inter Miami y el Tigres de Monterrey se enfrentarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, este jueves a las 18:00 horas de CDMX.

Javier Mascherano, director técnico del equipo, dijo que la presencia de Messi en el partido de eliminatoria dependería de cómo se sienta en los días previos.

La baja de Lionel Messi es de suma importancia para el Inter (franquicia copropiedad de David Beckham), puesto que en la Copa de Campeones de la Concacaf perdió en semifinales, mientras que sólo llegó a octavos del Mundial de Clubes.

Por esto, la Leagues Cup es su última oportunidad de alzar un trofeo internacional en lo que resta del año.

