PSG gana su primera Supercopa de Europa al vencer al Tottenham

Los ingleses se adelantaron 2-0 con los tantos del neerlandés Micky Van de Ven (39) y del argentino 'Cuti' Romero (48), pero los franceses equilibraron en la recta final gracias al surcoreano Lee Kang-In (85) y al portugués Gonçalo Ramos (90+4).

Sin prórroga, el pulso fue directamente a la tanda de penales y allí el PSG también fue de menos a más: falló de entrada Vitinha pero sus compañeros fueron luego acertando, mientras que para los ingleses erraron Van de Ven y Mathys Tel.

Ningún club francés había logrado ganar hasta ahora este torneo menor de la UEFA, que enfrenta a los clubes triunfadores de la Liga de Campeones y la Europa League de la pasada temporada.

El PSG había disputado esta competición solo en una ocasión, como campeón de la extinta Recopa de Europa en 1996, pero entonces fue goleado por la Juventus.

El equipo de Luis Enrique sucede en el trono al Real Madrid, que ganó el año pasado al Atalanta y que lidera el palmarés con un total de seis títulos.

El Tottenham no había jugado nunca la Supercopa europea, que vio escaparse de sus manos en el partido que suponía el estreno oficial de su nuevo entrenador, el danés Thomas Frank, con el que los Spurs esperan resurgir tras una temporada en la que apenas fueron decimoséptimos en la liga inglesa.

En el 66 se anuló por fuera de juego un tanto a Bradley Barcola, pero en la recta final el PSG consiguió la igualdad: Lee Kang-in marcó primero con un disparo cruzado en el 85 y en el 90+4 puso el 2-2 Gonçalo Ramos de cabeza, en el corazón del área, a pase de Ousmane Dembélé.

Sin prórroga, se pasó directamente a la resolución por penales y la parada de Chevalier a Van de Ven y el tiro fuera de Tel terminaron condenando al Tottenham ante un PSG en el que Nuno Mendes firmó el lanzamiento de la victoria.

Después de este duelo en Italia, ambos equipos afrontan el fin de semana el inicio en sus respectivos campeonatos nacionales: el Tottenham recibirá el sábado al Burnley en la primera jornada de la Premier League, mientras que el PSG visitará al Nantes el domingo en el arranque de la Ligue 1.