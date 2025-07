Gran Premio de Bélgica 2025: horarios en México y dónde ver la F1 en vivo

La cita es ahora en el Circuito de Spa-Francorchamps, donde se correrán un total de 44 vueltas una distancia de 308.052 kilómetros. Cabe recordar que la vuelta más rápida allí y hasta el momento la obtuvo Sergio “Checo” Pérez en 2024 con un tiempo de 1:44.701.

Ahora, en esta nueva carrera los de McLaren Oscar Piastri y Lando Norris tendrán que demostrar una vez más su dominio para mantenerse líderes en los campeonatos.

Horarios del GP de Bélgica para México

Práctica 1: viernes 25 de julio a las 04:30 am tiempo centro de México

Clasificación sprint: viernes 25 de julio a las 08:30 am tiempo centro de México

Carrera sprint: sábado 26 de julio a las 04:00 am tiempo centro de México

Clasificación: sábado 26 de julio a las 08:00 am tiempo centro de México

Carrera: domingo 27 de julio a las 07:00 am tiempo centro de México

Dónde ver en vivo la F1

Podrás seguir toda la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana a través de Fox Sports, Fox Sports Premium, así como F1TV.

Lo que hay que saber del circuito de Bélgica

El trazado original de la pista se construyó en 1921 con una longitud de 14,9 km que recorre bosques y colinas de la región de las Ardenas. Sin embargo, fue remodelado en 1979 y el nuevo circuito solo cuenta con la mitad de longitud: 7,004 km, aunque, pese a eso, sigue siendo el más largo del calendario actual.

El icónico Circuito de Spa-Francorchamps fue sede de un Gran Premio no perteneciente al campeonato en 1924. También, fue uno de los siete circuitos que formaron parte del primer campeonato de Fórmula 1 en 1950. De hecho, esa carrera inaugural la ganó el legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, liderando un doblete de Alfa Romeo junto a su coequipero italiano Nino Farina.

¿Quién lidera el campeonato?

Primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos:

Oscar Piastri: 234 puntos

Lando Norris: 226 puntos

Max Verstappen: 165 puntos

George Russell: 147 puntos

Charles Leclerc: 119 puntos

Primeras cinco posiciones del Campeonato de Constructores:

McLaren: 460 puntos

Ferrari: 222 puntos

Mercedes: 210 puntos

Red Bull Racing: 172 puntos

Williams: 59 puntos