Mundial de Clubes 2025: Chelsea vence 2-0 a Fluminense y pasa a la final

En el partido disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, el conjunto inglés ganador de la Liga Conferencia de la UEFA abrió el marcador a los 18 minutos gracias a un remate cruzado del brasileño João Pedro, quien se estrenó como titular en el equipo.

Siete minutos después, el "Flu" estuvo cerca del empate cuando el colombiano Jhon Arias definió entre las piernas del meta Robert Sánchez, pero Marc Cucurella salvó sobre la línea.

En el segundo tiempo, cuando el conjunto brasileño se adelantó en el terreno en busca de la igualdad, Chelsea aprovechó los espacios para ampliar la ventaja a los 56 a través de João Pedro, quien no celebró sus conquistas por sus inicios en Fluminense.

See you in the final. 👋💙 pic.twitter.com/HaKWi0QAly

— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 8, 2025