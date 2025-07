Norris reflexiona sobre su temporada 2025: “soy un piloto más completo”

El piloto de 25 años empezó la temporada como favorito al título, pero se ha visto opacado por su coequipero, que ha ganado cinco grandes premios frente a los tres de Norris. Ahora parece cada vez más una disputa entre dos, con Max Verstappen a 46 puntos de Norris.

Tendría que decir que no tuve éxito en lo que era mi objetivo, pero no creo que se pueda calificar de fracaso Lando Norris

En caso de no ganar el Campeonato de Pilotos, el británico dijo: "tendría que decir que no tuve éxito en lo que era mi objetivo, pero no creo que se pueda calificar de fracaso porque no creo que haya fallado en nada”.

"Siento que quizás no estuve a la altura de lo que creía que podía haber hecho o del nivel que debería haber alcanzado en ciertos momentos".

Norris se ha visto perjudicado por errores tanto en clasificación como en carrera, pero dominó el fin de semana en Spielberg y aguantó el desafío de Piastri durante toda la carrera.

"Sin duda creo que he mejorado (…) puede ser muy fácil decir lo contrario desde fuera porque he cometido algunos errores más. Pero ciertamente siento que soy un piloto más completo”, agregó.

Con información de Reuters