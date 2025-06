Copa Oro 2025: México y Costa Rica clasifican a cuartos de final

Con estos resultados, ambas selecciones llegaron a seis puntos para ubicarse en los dos primeros lugares de su sector, mientras que Surinam y República Dominicana quedaron eliminadas sin sumar.

"Sabe bien porque hemos trabajado los partidos. Nos han costado mucho y afortunadamente nos ha sacado a flote el balón detenido, eso nos ha ayudado mucho", dijo en conferencia de prensa el director técnico de México, Javier Aguirre.

"No hemos encontrado ese partido perfecto, no es fácil, no hemos encontrado ese punto de irnos completamente satisfechos, por supuesto que hay cosas por mejorar, ser más regulares, tener más consistencia y más generación de balón hacia adelante", reconoció.

En el triunfo de México destacó el zaguero César Montes con un doblete.

Segunda victoria y 3⃣ puntos más en el camino por la Copa. 👏 #PorMéxicoTodo 🇲🇽 @adidasMX pic.twitter.com/Jv5As5L6AT — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 19, 2025

El jugador del Lokomotiv de Moscú anotó el primer gol hasta los 57 minutos del partido disputado en el estadio AT&T de Arlington, Texas, cuando remató con la cabeza un tiro de esquina enviado desde la punta derecha por Alexis Vega.

Montes volvió a anotar a los 63 minutos cuando definió de derecha tirado en el área chica tras una serie de rebotes en un tiro de esquina.

Más temprano, en el mismo estadio AT&T, la selección "tica", dirigida por el mexicano Miguel Herrera, remontó un gol en contra para lograr el triunfo.

República Dominicana se puso adelante a los 16 minutos cuando João Urbáez definió en el área chica después de que Keylor Navas rechazó un remate de Dorny Romero.

Costa Rica empató a los 44 minutos con un penal que metió Manfred Ugalde con un potente disparo.

El gol del triunfo lo anotó Josimar Alcócer a los 85 minutos cuando definió de derecha ante la salida del portero tras recibir un pase de Ugalde.

Con información de Reuters