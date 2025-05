Inter de Milán vence al Barcelona y pasa a la final de la Champions

El campeón italiano se medirá por la 'Orejona' el 31 de mayo en Múnich contra el París Saint-Germain o el Arsenal, que deciden el miércoles en el Parque de los Príncipes la otra semifinal. Los parisinos se impusieron en la Ida 1-0 en Londres.

El argentino Lautaro Martínez (21) y Hakan Çalhanoglu de penal (45+1) dieron ventaja a los lombardos en la primera parte de un partido totalmente loco, antes de que Eric García (54) y Dani Olmo (60) empataran.

