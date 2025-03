Joseph Blatter vuelve a la corte y se declara inocente de fraude

A pesar de que en 2022 un tribunal suizo inferior los declaró no culpables tras una investigación que llevó siete años sobre el pago de 2.22 millones de dólares a Platini, el fiscal federal apeló la decisión y pidió la anulación total de la sentencia, por lo que ambos acusados hicieron una nueva visita a la Sala Extraordinaria de Apelaciones del Tribunal Penal suizo de Muttenz, cerca de Basilea.

“Cuando se habla de falsedades, mentiras y engaños, ese no soy yo. Eso no ha existido en toda mi vida”, dijo Joseph Blatter ante el tribunal y se declaró no culpable de fraude. “En mi familia teníamos principios: solo cogemos el dinero que nos hemos ganado. Soy inocente”.

Joseph Blatter, de 88 años, volvió a la corte suiza por el caso de fraude. (Foto: Denis Balibouse | Reuters)

El procesamiento de 2022 acusó a Blatter y Platini de engañar al personal de la FIFA en 2010 y 2011 sobre una obligación del organismo rector del futbol mundial de pagar al francés, que en ese momento era presidente de la UEFA, el organismo rector del deporte en Europa.

"Afirmaron falsamente que la FIFA debía a Platini, o que Platini tenía derecho a recibir, la suma de 2 millones de francos suizos por trabajos de asesoramiento. Este engaño se logró mediante repetidas afirmaciones falsas realizadas por ambas partes acusadas", decía la acusación.

El caso echó por tierra las esperanzas de Platini de suceder en el cargo a Blatter, que dimitió de la FIFA en 2015 tras otro escándalo de corrupción.

Blatter y Platini fueron suspendidos del fútbol en 2015 por la FIFA por infracciones éticas, en principio por ocho años, aunque sus exclusiones se redujeron posteriormente.

FOTO DE ARCHIVO: En 2015, el comediante Simon Brodkin lanzó decenas de billetes de un dolar a Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA. (Foto: Philipp Schmidli/Getty Images)

Los dos fueron absueltos en el caso de 2022 después de que un juez aceptó que su versión de un "pacto entre caballeros" para el pago era creíble. El juez también dijo que existían serias dudas sobre la alegación de la fiscalía de que era fraudulento.

La fiscalía federal suiza pide una pena de 20 meses, suspendida durante dos años, contra Blatter y Platini, excapitán y exseleccionador de fútbol de Francia.