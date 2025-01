Entre abucheos, Djokovic se despide del Abierto de Australia en semifinales

En la primera semifinal, Zverev acababa de ganar el primer set en el tie-break, 7-6 (7/5), tras una hora y 20 minutos de batalla cuando Djokovic se acercó a la red y le comunicó que no podía seguir.

El serbio, que recibió abucheos y silbidos, explicó en rueda de prensa que sufrió un "desgarro muscular" el miércoles en cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz (3º).

"La medicación, el tratamiento y el vendaje me ayudaron pero al final del primer set empecé a sentir un dolor cada vez mayor, difícil de gestionar. Intenté mi oportunidad. Si hubiera ganado el primer set habría intentado jugar algunos juegos más, quizás un set, no sé", señaló el jugador con 24 Grand Slams en el currículum.

