VIDEO: Las primeras vueltas de Hamilton como piloto de Ferrari

A pesar de la niebla y de la humedad, los fans siguieron de cerca al británico de 40 años desde un puente cercano a la pista, en el cuartel general de Ferrari en Maranello.

Junto con su nuevo coequipero, el monegasco Charles Leclerc, desvelarán el 19 de febrero en Maranello el monoplaza que pilotarán esta temporada.

Stepping into a new era 👊

Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025