Abierto de Australia: Zverev derrota a Pouille en primera ronda

En busca de su primer Grand Slam, el alemán de 27 años tardó dos horas y 20 minutos en derribar a su adversario, semifinalista en Melbourne en 2019 pero con una carrera lastrada por las lesiones desde entonces.

En el último partido de la jornada en la Rod Laver Arena, Pouille ofreció una destacada resistencia, salvando hasta 15 bolas de rotura durante el duelo.

Big moment, great point! @AlexZverev wins it, secures the vital break and is edging towards claiming the set and the match.

He leads Lucas Pouille 6-4 6-4 4-3 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/oXyYT47jio

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 12, 2025