Russell saldrá desde la pole position en Qatar tras sanción a Verstappen

Russell, que había terminado segundo a solo 55 milésimas de Verstappen, saldrá desde el primer puesto en la penúltima prueba de la temporada.

"El coche N.1 rodaba demasiado lento vistas las circunstancias. Aunque es evidente que intentaba enfriar sus neumáticos, vio al coche N.63 llegar y lo miró varias veces por sus retrovisores", explicaron los comisarios.

Por 55 milésimas

Verstappen, que certificó su título en Las Vegas, había aventajado a Russell y Lando Norris (McLaren).

"Esto es una locura, no me lo esperaba para nada, bravo al equipo por haberme dado un coche tan mejorado. Hemos hecho algunos cambios en el monoplaza tras el esprint, pero no creo que esto tenga tanto efecto. Estoy contento de estar en la pole... ¡Hacía tanto tiempo!", dijo el neerlandés antes de conocer su sanción.

Russell pensó en un primer momento que había logrado la pole position, pero Verstappen le 'robó' la primera plaza en los últimos instantes por solo 55 milésimas de segundo.

McLaren, que había logrado un doblete en el esprint unas horas antes -Oscar Piastri fue primero y Lando Norris segundo-, volvió a terminar por delante de Ferrari, quedando en posición favorable en la pelea por el título mundial de constructores.

Batalla entre los constructores

Norris y Piastri partirán desde la tercera y la cuarta posición, mientras que por la 'Scuderia' Charles Leclerc saldrá desde el quinto puesto y Carlos Sainz desde el séptimo, separados por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes).

"Noté el coche un poco mejor, pero hemos llegado al límite del coche. Cuando estás a tres o cuatro décimas quiere decir que no hay más... Si pasa cualquier cosa y recortamos puntos no se habrá complicado tanto, así que tenemos que esperar", dijo Sainz sobre la lucha por el Mundial de constructores.

McLaren tiene 30 puntos sobre Ferrari y necesita salir de Losail con 44 para certificar el título mundial de constructores.