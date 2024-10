Checo Pérez: "Ha sido un año complicado, pero rendirse nunca es opción"

"No me voy (de Red Bull)", afirmó “Checo" frente a la prensa y cientos de fans reunidos en la Ciudad de México, el miércoles. "Tengo contrato y no hay ninguna duda de que el próximo año voy a estar aquí”.

El tapatío renovó su contrato con la escudería austriaca en junio pasado y hasta 2026, sin embargo, a lo largo de la actual temporada y en medio de ajustes dentro del equipo, surgieron rumores que ponían en duda su continuidad.

El piloto de 34 años llega al Gran Premio de México 2024 en octavo lugar en el Campeonato de Pilotos con la confianza de mejorar en el resto de la temporada.

"Aquí estamos para darlo todo. Quedan cinco carreras y esperamos a volver ser competitivos", dijo el mexicano, quien analizó la razón por la que tuvo un ciclo de altibajos.

"La temporada inició muy bien, tuve uno de los mejores inicios de mi carrera: cuatro podios en las primeras cinco carreras, hasta que empezaron las mejoras en el auto y los problemas", agregó.

El actual subcampeón mundial lamentó que las mejoras en su RB20 no hayan tenido un efecto positivo en su rendimiento.

Ha sido un año complicado en un auto en el que no tienes confianza y cada vez son problemas diferentes Sergio "Checo" Pérez

"Ha sido un año complicado en un auto en el que no tienes confianza y cada vez son problemas diferentes, pero rendirse nunca es opción, sigo en el mejor equipo del mundo”, señaló.

También, Pérez aseguró que en el Gran Premio de México "todo puede pasar" y presentó el casco que usará en la carrera, inspirado en la lucha libre, una de las tradicionales más populares en México, y un deporte del que es fanático.

Sergio "Checo" Pérez. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Con información de AFP