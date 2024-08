F1: McLaren y Mercedes lideran las prácticas libres del GP de Países Bajos

Lando firmó para McLaren el mejor tiempo con 1:12,322 minutos en la primera práctica, mientras que Russell hizo lo suyo para Mercedes en la segunda práctica con un minuto y 10,702 segundos en el Circuito de Zandvoort.

Oscar Piastri, el otro McLaren, fue segundo en la práctica final, 0,061 más lento que Russell. El siete veces campeón mundial de Mercedes Lewis Hamilton quedó tercero y Norris cuarto.

