Los mejores momentos de la Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

Por supuesto, Louis Vuitton no dejó pasar la oportunidad de que Francia albergue los Juegos Olímpicos.

La compañía de moda de lujo diseñó las bandejas y el cofre donde se transportan las medallas y la antorcha olímpica; para crearlas, se inspiró en los primeros talleres establecidos en sus inicios en el siglo XIX.

Ayer por la noche, LV organizó una fiesta a la que asistieron celebridades de la moda, la música, el cine y el deporte.

#Paris2024 . Join the Maison at the opening ceremony of the Olympic Games Paris 2024 at Pont Neuf tonight, marking the beginning of a momentous and inspiring journey. Discover more at https://t.co/yPdasEQfYZ pic.twitter.com/NEheEAMLuZ

