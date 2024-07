Wimbledon 2024: Djokovic debuta con autoridad tras operación en la rodilla

El gigante de 37 años, que busca un octavo título en Wimbledon para igualar el récord de Roger Federer y llevar su récord de Grand Slams a 25, se enfrentará en segunda ronda al vencedor del duelo entre el británico Jacob Fearnley (277º, invitado) y el español Alejandro Moro (188º, procedente de la clasificación).

"Estoy sencillamente muy contento de la manera en la que he jugado y me he sentido en la pista. No sabía cómo saldría, por lo que estoy muy contento", dijo.

Intenté realmente concentrarme en mi juego y no pensar mucho en mi rodilla. He hecho todo lo que podía en estas tres semanas para llegar Novak Djokovic

"Intenté realmente concentrarme en mi juego y no pensar mucho en mi rodilla. He hecho todo lo que podía en estas tres semanas para llegar... Creo que si hubiera sido otro torneo, no habría arriesgado volviendo tan pronto, pero me encanta Wimbledon", añadió.

A pesar de que había asegurado que estaba bien, este primer partido de Djokovic desde su operación en el menisco derecho hace tres semanas era una buena piedra de toque para juzgar su estado de forma.

Y aunque Kopriva era a priori un rival modesto, su prestación fue tranquilizadora.

El serbio, número dos mundial, jugó con una rodillera y se empleó con cierta prudencia sobre el césped deslizante en este arranque de torneo. Cimentó su victoria en su seguridad al servicio, sin defender ni una sola bola de rotura.