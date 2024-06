Rafael Nadal evitará Wimbledon para ir a los Juegos Olímpicos

El jugador de 38 años se perdió casi todo 2023 por un problema en la cadera y su regreso a principios de este año se vio estancado por un desgarro muscular, antes de que pequeños problemas afectaran su preparación para el torneo en París.

"Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos", aseguró Nadal en la red social X.

"Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que me perderé jugar en los campeonatos de este año en Wimbledon", agregó.

"Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los aficionados británicos que siempre me brindaron un gran apoyo. Los extrañaré a todos", señaló.

Nadal, quien ganó una medalla de oro olímpica en individuales en 2008 y otra en dobles en 2016, formará equipo con el recién coronado campeón del Abierto de Francia, Carlos Alcaraz, para jugar en dobles en la cita parisina.

Nadal, dos veces campeón en Wimbledon, dijo que continuará con sus preparativos para los Juegos jugando el evento ATP 250 sobre tierra batida en Bastad, Suecia, que se disputará a partir del 15 de julio.

Los Juegos Olímpicos de París se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto.