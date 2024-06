Roland Garros: 'Lo di todo', dice Djokovic tras anunciar su baja por lesión

Jugué con toda mi pasión y lo di todo Novak Djokovic

"Me entristece anunciar que tengo que retirarme de Roland Garros. Jugué con toda mi pasión y lo di todo ayer (lunes) y, desafortunadamente, debido a una lesión del menisco medial de la rodilla derecha, mi equipo y yo hemos decidido tomar esta dura decisión, después de haber tenido en cuenta todas las consideraciones y haber escuchado consultas", escribió el serbio en sus redes sociales este martes.

Su baja fue anunciada poco antes por la Federación Francesa de Tenis (FFT), organizadora del torneo.

El serbio de 37 años venció al argentino Francisco Cerúndolo (N.27) el lunes, luego de tomar una fuerte dosis de antiinflamatorios, y debía enfrentarse al noruego Casper Ruud (N.7) en cuartos de final, una reedición de la final 2023, ganada por Djokovic. Durante su partido contra el argentino, el serbio se resbaló durante el segundo set, haciéndose daño en la rodilla.

El serbio Novak Djokovic recibe tratamiento médico durante su partido de octavos de final contra el argentino Francisco Cerundolo en la cancha Philippe-Chatrier el 3 de junio de 2024. (BERTRAND GUAY/AFP)

"Estas últimas semanas, he tenido una pequeña molestia en la rodilla derecha, nada que ver con una lesión preocupante. He jugado torneos así y no ha pasado nada hasta hoy. Pero en el tercer juego del segundo set, me resbalé y eso afectó mi rodilla", detalló en rueda de prensa.

"No sé qué pasará mañana o pasado mañana, ni si seré capaz de entrar en la pista a jugar", avisó entonces, haciendo saltar las alarmas sobre la posible gravedad de su lesión. El serbio señaló como causa el mal estado de la pista y la falta de tierra.

La baja del serbio garantiza al italiano Jannik Sinner el número 1 del ranking ATP tras Roland Garros, pues Djokovic necesitaba como mínimo alcanzar la final para conservar su trono.

A sus 22 años, Sinner se convertirá el próximo lunes en el primer italiano en ser número 1 del mundo, sea cual sea su resultado en Roland Garros, donde disputaba este martes su partido de cuartos de final contra el búlgaro Grigor Dimitrov (N.10) cuando se anunció la baja de Djokovic. El serbio deja un récord de 428 semanas en la cima del tenis mundial.