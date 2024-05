La mexicana Renata Zarazúa cae en primera ronda de Roland Garros 2024

La tenista de 26 años disputaba por segunda vez el cuadro principal de Roland Garros y al contrario que en la primera, en 2020, no pudo superar el debut. En ese momento, Zarazúa había ganado el primer juego aunque se despidió luego en segunda ronda.

"Significa muchísimo para mí. Últimamente las mexicanas no habíamos tenido un gran salto. No estábamos tan a la vista. Esto me da gusto para que nos puedan apoyar más. Estoy contenta porque he trabajado desde muy chiquita y antes no había tenido los resultados que esperaba”, dijo en su momento tras pasar la primera ronda en 2020.

También había disputado la primera ronda este 2024 en el primer Grand Slam del año, en Australia, con derrota igualmente en aquel debut en Melbourne.

El tenis mexicano tendrá ahora que concentrarse en París en los torneos de dobles, donde Santiago González participará en el masculino y Giuliana Olmos en el femenino.

Con información de AFP