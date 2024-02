Luis Enrique sobre salida de Mbappé: "cuando hablen ellos, daré mi opinión"

Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no pienso comentar nada Luis Enrique

"Hasta que las partes implicadas no se pronuncien, yo no pienso comentar nada (...) No ha salido públicamente Kylian Mbappé ni nadie del club. Yo soy el entrenador, cuando hablen las partes, les daré mi opinión gustosamente", declaró el español en una rueda de prensa en el Campus PSG de Poissy, en las afueras de París.

Al ser cuestionado por el futuro del club sin su superestrella, Luis Enrique insistió en no querer confirmar esa salida y dijo: "El club y el equipo están por encima de todas las individualidades".

Sobre el caso Mbappé, que podría alargarse hasta que el jugador haga pública su decisión, el entrenador respondió: "Para estar sentado donde estoy yo, hay que tener personalidad y experiencia, saber que alrededor del club siempre hay rumores, críticas, elogios... Al que no le guste no puede estar en el club".

Sobre un futuro mercado de fichajes, Luis Enrique indicó: "Trabajo cada día de manera individual con la dirección, sobre el presente y sobre el futuro próximo de la plantilla, es nuestro objetivo a lo largo de la temporada, independientemente de las decisiones tomadas".

Kylian Mbappé no ha indicado su futuro destino, pero el Real Madrid, club más laureado en la Liga de Campeones, parece el favorito.

Las condiciones precisas de la salida del campeón del mundo 2018 no "están todavía totalmente establecidas", indicó a la agencia AFP el jueves una fuente cercana al club.

Las dos partes harán oficial este anuncio en unos meses, según la fuente, que afirma que el PSG caminará "hacia el colectivo y la juventud" en sus próximos planes de diseño del plantel.