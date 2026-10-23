Un diseño aventurero

En el Centro Dinámico Pegaso, en Toluca, conocimos (y manejamos) este nuevo SUV que cuenta con tecnología híbrida. La marca apostó por una silueta boxy; a primera vista impone una estética robusta de líneas rectas y proporciones de una todoterreno. Su diseño propone un uso versátil, tanto en ciudad como en recorridos fuera del pavimento.

Honestamente, a mí me pareció un modelo imponente. Desde que te acercas al vehículo, sus grandes dimensiones te dicen por sí solas que te espera una experiencia de comodidad. Sus colores son sobrios, algo que ayuda a que luzca más elegante. Son cinco colores exteriores disponibles: Black, White Hamilton, Matte Grey, Smoke Grey y Emerald Green. Mi favorito fue este último porque creo que llama la atención, pero sin exagerar.



. (Alejandra Montiel | Life and Style)

Su parrilla “Great Wall” está inspirada en los ladrillos de la Gran Muralla china. En el caso de los faros LED, cuentan con encendido y apagado automático, luces de bienvenida y acompañamiento (algo que siempre se agradece en un vehículo al facilitarte el trayecto).

Respecto a su tamaño, no pasa desapercibido: sus dimensiones —4.8 metros de largo y 1.95 metros de ancho— refuerzan su presencia. Su estética se complementa con rines de aluminio negros de 19 pulgadas; salpicaderas remachadas y elementos inferiores robustos.

Otros dos elementos que refuerzan su carácter aventurero son los rieles del techo y la refacción con cubierta en la puerta trasera. Para mí, esto se agradece porque ayuda a liberar espacio dentro de la cabina.