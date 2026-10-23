¿Qué hace que un SUV destaque más allá del diseño? Diría que tres cosas: comodidad, respuesta al volante y la manera en que integra la tecnología para facilitarnos la experiencia a la hora de manejar. Esto lo puse a prueba en la nueva GWM H7, un modelo de la marca china que recientemente llegó a México y esta fue mi experiencia.
RESEÑA | Probamos el nuevo GWM H7 en su llegada a México y esta fue nuestra experiencia
Un diseño aventurero
En el Centro Dinámico Pegaso, en Toluca, conocimos (y manejamos) este nuevo SUV que cuenta con tecnología híbrida. La marca apostó por una silueta boxy; a primera vista impone una estética robusta de líneas rectas y proporciones de una todoterreno. Su diseño propone un uso versátil, tanto en ciudad como en recorridos fuera del pavimento.
Honestamente, a mí me pareció un modelo imponente. Desde que te acercas al vehículo, sus grandes dimensiones te dicen por sí solas que te espera una experiencia de comodidad. Sus colores son sobrios, algo que ayuda a que luzca más elegante. Son cinco colores exteriores disponibles: Black, White Hamilton, Matte Grey, Smoke Grey y Emerald Green. Mi favorito fue este último porque creo que llama la atención, pero sin exagerar.
Su parrilla “Great Wall” está inspirada en los ladrillos de la Gran Muralla china. En el caso de los faros LED, cuentan con encendido y apagado automático, luces de bienvenida y acompañamiento (algo que siempre se agradece en un vehículo al facilitarte el trayecto).
Respecto a su tamaño, no pasa desapercibido: sus dimensiones —4.8 metros de largo y 1.95 metros de ancho— refuerzan su presencia. Su estética se complementa con rines de aluminio negros de 19 pulgadas; salpicaderas remachadas y elementos inferiores robustos.
Otros dos elementos que refuerzan su carácter aventurero son los rieles del techo y la refacción con cubierta en la puerta trasera. Para mí, esto se agradece porque ayuda a liberar espacio dentro de la cabina.
Sobre el interior
Otro aspecto que vale la pena revisar es el confort a bordo. La GWM H7 incorpora elementos enfocados en la comodidad durante los trayectos. El primero que experimenté fue la sensación de los asientos. Al subirme, no necesité acomodarme de más para sentir que estaba lista para manejar. El espacio entre volante y los pasajeros me pareció el adecuado para mantener una postura cómoda al conducir.
La versión PHEV cuenta con asientos delanteros con calefacción y volante calefactable. Además, tiene modos de ambientación como “siesta”, “acampañar” e “inmersivo”, que convierten a la cabina en un espacio de descanso cuando los pasajeros lo necesiten.
Respecto al equipamiento, cuenta con todo lo necesario para trayectos largos: techo panorámico, cortinillas de privacidad, asientos con ventilación, vestiduras en piel sintética, asiento eléctrico del conductor con opción de ajustar a ocho posiciones e iluminación ambiental de 64 colores para todos los gustos y una cabina con vidrios delanteros insonorizados y materiales que ayudan a reducir el ruido.
Mi experiencia al volante
Por supuesto que el diseño y equipamiento importan, pero ahora llegamos al corazón de un vehículo. Como ya te contaba, puse a prueba el vehículo en el Centro Dinámico Pegaso, en un entorno controlado y un circuito que combinó curvas, aceleraciones, frenadas y maniobras entre conos.
Durante el zigzagueo, la camioneta se mantuvo estable ante los cambios bruscos de dirección y respondió con agilidad a las maniobras que yo esperaba de un modelo SUV.
Por otro lado, en el ejercicio de aceleración, percibí una respuesta inmediata y con empuje, lo que me permitió mantener el control de los pedales casi al momento. En las curvas pronunciadas y a una velocidad elevada, las llantas llegaron a derrapar, un momento en el que no sentí que perdiera la confianza y en control en el vehículo. Podría decirte que el sonido de los neumáticos al derrapar fue el momento más memorable que me llevé de esta prueba.
En las frenadas, sentí que el vehículo las hizo firmes y controladas. En general, pude comprobar algunos aspectos como estabilidad, capacidad de respuesta en acelero y frenado y su desempeño en una pista.
Tecnología a bordo y ficha técnica
Integra una pantalla táctil de 15.6 pulgadas, que me pareció intuitiva. Solo bastó explorarla por algunos segundos. Esta es acompañada de un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un head-up display que brinda información relevante al conductor. También, tiene un sistema de audio de 10 bocinas con subwoofer.
Algo que destaco en este vehículo es su cámara 360º con función de chasis transparente; su uso es muy práctico y facilita las maniobras en espacios reducidos y caminos irregulares. Por ejemplo, en una prueba de pista angosta y entre conos, me ayudó a mantener la trayectoria, y aunque claramente puedes ver el frente, de repente las dimensiones de la camioneta pueden no ayudarte mucho para hacerlo por ti mismo. Esta es una de las asistencias que más destaco del vehículo.
También, cuenta con control de estabilidad con sistema antivolcaduras y hasta 15 asistentes de conducción, entre ellos frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas; asistente de tráfico pesado, detección de punto ciego, monitoreo de cansancio del conductor, entre otras. En el caso de la versión PHEV, cuenta con un asistente de estacionamiento autónomo.
Versiones y precios en México
Luxury HEV: $779,900.00 pesos.
Luxury PHEV: $859,900.00 pesos.
Ambas incorporan el sistema híbrido Hi4 de la marca y tracción integral AWD, aunque su diferencia radica en la potencia y autonomía eléctrica.
La versión HEV entrega una potencia combinada de 244 hp y acelera de 0 a 100 km/h en 7.0 segundos. No requiere conectarse: su batería de 1.53 kWh se recarga mientras se maneja.
En el caso de la PHEV, eleva la potencia a 359 hp y acelera de 0 a 100 km/h en 5.2 segundos. Con su batería de fosfato de hierro y litio, recorre hasta 135 kilómetros en modo eléctrico (ciclo NEDC) y hasta 962 kilómetros de autonomía total. Admite carga rápida del 30 al 80% en 20 minutos e incluye una función que permite usar el vehículo como fuente de energía para equipos externos en un día de aventura o roadtrip.
El veredicto: Su estética robusta y la comodidad tanto física como de asistencias son las cosas que destaco de la GWM H7. Hay colores para todos los gustos y versiones que se ajustan a los presupuestos y necesidades de los usuarios.