Tres versiones: Performance, Thrust y Rocket

Habrá tres versiones del Roadster. Performance será de dos plazas y acelerará a 100 km/h en 1.6 segundos. Thrust, con propulsores traseros, reducirá ese tiempo a 0.9 segundos. Y como su nombre lo deja ver, Rocket es el monoplaza que podrá elevarse y llegar a 100 km/h en 0.59 segundos.

Esta última versión, que a mi entender es el pináculo de Tesla, también ofrecerá una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora y una autonomía de más de 480 kilómetros.

¿Llegará a las calles?

Ahora viene lo bueno: ¿llegará a las calles y cuándo? El Roadster ya está en producción y comenzará a entregarse en 2028, aunque por ahora solo se pueden reservar las dos versiones de calle, con precios de entre 50 y 250 mil dólares.

¿Entonces el volador no? Sí, sí se venderá, pero no a cualquiera. Por ahora se sabe que el Rocket solo estará disponible por invitación, lo que significa que Tesla elegirá a los compradores mediante un sistema exclusivo de invitación directa.

Hay otro punto a considerar: el Roadster Rocket no está aprobado para uso público. Quienes sean seleccionados para comprarlo solo podrán operarlo de forma legal en propiedades privadas y pistas de prueba cerradas.

El futuro aún no cabe en la calle

Con el Roadster, Tesla acerca por fin a la realidad algo que el cine nos prometió durante décadas, aunque todavía con asterisco: el auto que casi vuela es veloz, caro y, por ahora, de uso restringido. Si algún día veremos autos despegando del tráfico de cualquier avenida, es una pregunta que sigue sin respuesta. Mientras tanto, Tesla ya demostró que la idea dejó de ser pura ciencia ficción.