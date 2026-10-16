Volver al futuro, Blade Runner y hasta El quinto elemento nos mostraron un porvenir, a estas alturas nada lejano, en el que los autos voladores eran parte del día a día. Pasaron los años y los autos seguían pegados al asfalto, hasta que Tesla hizo de las suyas, algo para nada nuevo, y presentó ayer su primer auto volador.
Adiós baches: Tesla apunta al cielo con un ¿auto volador?
Volver al futuro, Blade Runner y hasta El quinto elemento nos mostraron un porvenir, a estas alturas nada lejano, en el que los autos voladores eran parte del día a día. Pasaron los años y los autos seguían pegados al asfalto, hasta que Tesla hizo de las suyas, algo para nada nuevo, y presentó ayer su primer auto volador.
A ver, la palabra "volador" es demasiado ambiciosa. No es que despegue y se aventure 30 metros por encima del suelo, pero incluye una tecnología que le permite elevarse brevemente y hacer algunas maniobras en el aire.
Un auto que casi vuela
Tesla tiene la tecnología y los recursos para hacer realidad el carro. Aun así, para concretar el Roadster contó con el apoyo de ingenieros de su otra empresa, SpaceX, que aportaron la propulsión que lo levanta del suelo.
La presentación se llevó a cabo en Waco, Texas, donde hubo una demostración en tiempo real en la que el Roadster mostró su capacidad de vuelo corto y saltos controlados. Para lograrlo, el prototipo utilizó propulsores de gas frío, es decir, aire comprimido a alta presión.
¿Qué significa esto? Que el Roadster podrá elevarse, hacer una voltereta o un giro completo en el aire y aterrizar de forma controlada sobre sus ruedas. Pero no es todo: durante el evento también se puso a prueba su aceleración, con una cifra brutal de 0 a 96 km/h en solo 0.81 segundos.
Tres versiones: Performance, Thrust y Rocket
Habrá tres versiones del Roadster. Performance será de dos plazas y acelerará a 100 km/h en 1.6 segundos. Thrust, con propulsores traseros, reducirá ese tiempo a 0.9 segundos. Y como su nombre lo deja ver, Rocket es el monoplaza que podrá elevarse y llegar a 100 km/h en 0.59 segundos.
Esta última versión, que a mi entender es el pináculo de Tesla, también ofrecerá una velocidad máxima superior a los 370 kilómetros por hora y una autonomía de más de 480 kilómetros.
¿Llegará a las calles?
Ahora viene lo bueno: ¿llegará a las calles y cuándo? El Roadster ya está en producción y comenzará a entregarse en 2028, aunque por ahora solo se pueden reservar las dos versiones de calle, con precios de entre 50 y 250 mil dólares.
¿Entonces el volador no? Sí, sí se venderá, pero no a cualquiera. Por ahora se sabe que el Rocket solo estará disponible por invitación, lo que significa que Tesla elegirá a los compradores mediante un sistema exclusivo de invitación directa.
Hay otro punto a considerar: el Roadster Rocket no está aprobado para uso público. Quienes sean seleccionados para comprarlo solo podrán operarlo de forma legal en propiedades privadas y pistas de prueba cerradas.
El futuro aún no cabe en la calle
Con el Roadster, Tesla acerca por fin a la realidad algo que el cine nos prometió durante décadas, aunque todavía con asterisco: el auto que casi vuela es veloz, caro y, por ahora, de uso restringido. Si algún día veremos autos despegando del tráfico de cualquier avenida, es una pregunta que sigue sin respuesta. Mientras tanto, Tesla ya demostró que la idea dejó de ser pura ciencia ficción.