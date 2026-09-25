Fuera de este mundo: así fue el lanzamiento de la nueva Kia Seltos 2027

En un ambiente cargado de misterio y una estética futurista, Kia creó una velada fuera de serie que arrancó con una singular introducción de Jaime Maussan advirtiendo sobre señales de algo insólito. El mensaje era claro: la llegada de la nueva Kia Seltos 2027 venía a romper esquemas. Horacio Chávez, Managing Director de Kia México, fue el primero en tomar el micrófono para recordar por qué este lanzamiento es clave. Y los números hablan solos: desde 2020, Kia Seltos representa casi el 11% de las ventas de la firma en el país. Por eso esta generación va más allá de un rediseño común; llega como una opción pensada para quienes quieren practicidad, pero con presencia, propuesta estética y tecnología.

@gmofoto (Gabriel Mendoza Osorno

Para conocer a fondo la SUV, Rubén Hoyo, Product Planning & Public Relations National Manager de Kia, explicó cada detalle. La camioneta presume iluminación LED vertical, manijas ocultas y una nueva arquitectura modular con una carrocería de 75 mm y deja una cajuela de hasta 1,407 litros con asientos abatidos.

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Adentro, la propuesta es 100% digital. Rubén Hoyo definió la cabina como un espacio digital de última generación, protagonizada por una pantalla panorámica de 27 pulgadas con apps de streaming y juegos para pasar el rato cuando el vehículo no está en marcha, además de un sistema de audio Bose que eleva la experiencia a bordo. En el apartado mecánico, puedes elegir entre la practicidad de un 1.5 litros ahorrador o la emoción de un 1.5 litros turbo de 197 hp con transmisión automática de 8 cambios para un manejo ágil.

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El toque creativo de la velada corrió por cuenta de Alda Durand, Marketing National Manager de Kia México, quien junto a Jaime Camil presentó la campaña Fuera de este mundo, una narrativa pensada para conectar con el asombro y la personalidad de esta nueva generación. Para culminar, Kisoo Kim, Chief Sales Officer de la marca, tomó el escenario para dar la gran sorpresa de la noche: “Hoy no lanzamos una nueva SUV, lanzamos la mejor Kia Seltos de nuestra historia”. Kisoo Kim anunció el debut estelar de Kia Seltos Híbrida, que conserva toda la carga tecnológica interior de las versiones a gasolina, sumando un sistema de audio premium Harman Kardon. La nueva Kia Seltos 2027 queda lista para dominar el mercado mexicano, con versiones a gasolina que arrancan en $499,900 pesos, y la preventa de su alineación híbrida ya abierta, con precios que van desde los $649,900 pesos.

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El festejo cerró entre mixología, un menú diseñado especialmente para la noche y un set en vivo a cargo de Rock Jude Fest, el espectáculo de homenaje al rock clásico encabezado por Leonardo de Lozanne, Daniel Gutiérrez y Francisco Familiar. Así, Kia vuelve con un objetivo claro: liderar el mercado mexicano ofreciendo opciones fuera de este mundo.

