Han sido días de mucha lluvia y en las últimas ocasiones, mientras el agua de aquella inundación parecía estar peligrosamente cerca de alcanzar la puerta del auto, no pude evitar pensar en todas esas cosas que quizá debí revisar antes de salir. Los neumáticos, los frenos, los limpiaparabrisas, ¿cómo podría evitar que mi auto me deje varada en medio de la lluvia?
Estas son las cosas que debes revisar de tu auto durante la época de lluvia
Con esto es mente, es probable que durante la época de lluvia comprobar que funcionen los limpiaparabrisas es apenas lo mínimo. Los neumáticos, frenos, luces, batería y sistemas de visibilidad también necesitan estar en buenas condiciones antes de enfrentarse al agua.
Así que aquí te cuento que debes tomar en cuenta para esta temporada que parece no tener fin.
Comienza por revisar los neumáticos
Los neumáticos son el único punto de contacto del vehículo con la carretera y, cuando el pavimento está mojado, su estado cobra todavía más importancia. Una banda desgastada tiene mayores dificultades para desplazar el agua, lo que puede favorecer el aquaplaning o hidroplaneo y provocar una pérdida de tracción.
Antes de conducir bajo lluvias frecuentes, revisa la profundidad de la banda de rodadura, posibles grietas o desgaste irregular y la presión de aire. Utiliza como referencia la presión recomendada por el fabricante del vehículo y no olvides comprobar también el neumático de repuesto.
Limpiaparabrisas y luces para ver y ser visto
Si los limpiaparabrisas dejan marcas, hacen ruido o ya no retiran correctamente el agua, es momento de despedirse de ellos. También conviene mantener suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito.
Comprueba además las luces delanteras, traseras, de freno y direccionales. Durante una tormenta no solo necesitas ver el camino; los demás conductores también necesitan distinguir tu vehículo.
Otro elemento importante es el desempañador. La humedad puede empañar rápidamente los cristales, por lo que verificar el funcionamiento del aire acondicionado y del sistema para desempañar el parabrisas ayuda a mantener una buena visibilidad.
No pases por alto los frenos
El estado de los frenos resulta especialmente importante sobre superficies mojadas. Ruidos, vibraciones, cambios en la sensación del pedal o que el vehículo se desplace hacia un lado al frenar son señales a las que les debes poner atención.
Las pastillas, discos y líquido de frenos deben formar parte de la revisión. Al conducir bajo la lluvia, además, reduce la velocidad y aumenta la distancia con el vehículo de adelante para tener mayor margen de reacción. También es aconsejable evitar el control de crucero cuando la carretera está mojada, ya que mantener el control directo del acelerador permite reaccionar mejor ante una pérdida repentina de tracción.
Ojo con la batería
La batería y el sistema eléctrico suelen recibir menos atención en este tipo de revisiones, pero también son importantes. Si el auto tiene dificultades para arrancar, las luces presentan variaciones de intensidad o la batería ya tiene varios años, conviene comprobar su estado. Después de circular repetidamente bajo lluvia intensa, también es buena idea revisar la parte inferior del vehículo. El agua, lodo y suciedad pueden acumularse alrededor de diferentes componentes y deteriorarlos.
¿Y si encuentras una calle inundada?
Aquí la mejor decisión puede ser simplemente buscar otra ruta. La profundidad del agua es difícil de calcular desde tu asiento y atravesar una zona inundada puede causar daños importantes al vehículo, además de representar un riesgo para sus ocupantes.
Si el agua parece profunda o desconoces las condiciones del camino, no intentes cruzar. Ningún destino vale el riesgo.
Una revisión antes de que empiece a llover
No es necesario esperar a que llegue una tormenta para descubrir que algo no funciona como debe. Revisar periódicamente neumáticos, frenos, limpiaparabrisas, luces, batería y sistemas de visibilidad puede hacer una diferencia cuando las condiciones cambian.
Durante la época de lluvia, conducir con precaución importa, pero también importa que el auto esté preparado para responder.