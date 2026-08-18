Con esto es mente, es probable que durante la época de lluvia comprobar que funcionen los limpiaparabrisas es apenas lo mínimo. Los neumáticos, frenos, luces, batería y sistemas de visibilidad también necesitan estar en buenas condiciones antes de enfrentarse al agua.

Así que aquí te cuento que debes tomar en cuenta para esta temporada que parece no tener fin.

Comienza por revisar los neumáticos

Revisar limpiaparabrisas, luces y desempañador es clave para conservar la visibilidad durante una tormenta. (Fotografía: Canva)

Los neumáticos son el único punto de contacto del vehículo con la carretera y, cuando el pavimento está mojado, su estado cobra todavía más importancia. Una banda desgastada tiene mayores dificultades para desplazar el agua, lo que puede favorecer el aquaplaning o hidroplaneo y provocar una pérdida de tracción.

Antes de conducir bajo lluvias frecuentes, revisa la profundidad de la banda de rodadura, posibles grietas o desgaste irregular y la presión de aire. Utiliza como referencia la presión recomendada por el fabricante del vehículo y no olvides comprobar también el neumático de repuesto.

Limpiaparabrisas y luces para ver y ser visto

Si los limpiaparabrisas dejan marcas, hacen ruido o ya no retiran correctamente el agua, es momento de despedirse de ellos. También conviene mantener suficiente líquido limpiaparabrisas en el depósito.