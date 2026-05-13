Dos propuestas para entender la movilidad híbrida hoy

Actualmente, la movilidad ha revolucionado y ahora empieza a definirse desde la eficiencia y la tecnología. Ford lo sabe y es por esa razón que amplía su portafolio electrificado con dos modelos que responden a estas nuevas necesidades de habitar la ciudad: Ford Territory híbrida y Ford Edge Híbrida .

Estos integrantes revelan que más que, una evolución técnica, se trata de una nueva forma de entender el lujo, aquel en donde la comodidad, la conectividad y el desempeño conviven armónicamente.

Ford Edge 2026. (Cortesía )

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Bajo la misma ideología de Ford, ambos modelos integran tecnología útil a la experiencia de manejo: a través de Ford App, es posible controlar funciones clave del vehículo de manera remota. A esta tecnología se suman asistencias de manejo y seguridad avanzadas, que operan de forma casi imperceptible, pero constante, asistiendo al conductor con funciones como frenado de emergencia, monitoreo de punto ciego y preservación de carril.

El interior de la nueva Ford Territory 2026 ofrece una cabina más tecnológica pensada en mejorar cada trayecto.

(Cortesía )

Sin embargo, es en su personalidad donde cada una destaca y ofrece una narrativa diferente enfocada a distintas necesidades del usuario.

Ford Territory híbrida se presenta como una opción a un estilo de vida dinámico y conectado; su propuesta se enfoca en brindar espacio, confort y seguridad donde la interacción con el vehículo fluye de forma intuitiva. Su pantalla táctil de 12 pulgadas destaca como punto de encuentro entre tecnología y experiencia.

Es gracias a su motorización híbrida que permite alcanzar hasta 1,200 km por tanque, convirtiéndola en una aliada ideal para la rutina diaria, pero también para esos trayectos que se alargan más allá de lo planeado.

Por otro lado, la Ford Edge Híbrida se mueve en una dimensión distinta, aquella donde el espacio y el confort toman protagonismo. Cuenta con una tercera fila de asientos pensada en priorizar la experiencia de cada ocupante, integrando ergonomía y conectividad en una cabina pensada para trayectos largos.

Las tres filas de asientos de Ford Edge 2026 otorgan mayor confort para cada ocupante. (Cortesía)

La conectividad y su rendimiento también destacan, al igual que con la Ford Territory Híbrida; su tanque tiene una eficiencia de hasta 1,100 km, lo que confirma que la eficiencia y la potencia pueden coexistir sin limitarse.

Más allá de plantearse como rivales, hay que entender el segmento al que pertenecen, ya que ambas SUV responden a distintas etapas y necesidades de sus usuarios. Por un lado, Ford Territory Híbrida funciona como una solución versátil, ágil y enfocada en la interacción tecnológica; en cambio, Ford Edge Híbrida se posiciona como una propuesta más amplia, pensada para quienes priorizan el espacio, confort y una experiencia más envolvente durante el camino.

Ford Territory 2026. (Cortesía)

El resultado es una gama que no busca definir una única forma de moverse, sino acompañar distintas maneras de vivir. Porque hoy, elegir un vehículo también implica elegir cómo quieres que se vea y se sienta cada trayecto.