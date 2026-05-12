Renault Boreal, la nueva SUV que deja de depender de un smartphone: precio y características en México

Eficiencia turbo: un motor para el mundo real

Lejos de buscar cifras de potencia desmedidas, la ingeniería del Boreal se enfoca en una inteligencia práctica, su motor turbo de 1,3 litros, que genera 154 caballos de fuerza y 199 libras-pie de torque, está calibrado para la dualidad de la vida moderna: la agilidad requerida en el tráfico urbano y la eficiencia necesaria para trayectos largos.

Acoplado a una transmisión automática EDC de seis velocidades, el tren motriz está optimizado para alcanzar hasta 850 kilómetros por tanque, una cifra que otorga libertad para planificar rutas sin la ansiedad de la siguiente gasolinera, además, la confirmación por parte de directivos de la marca de que ya se analiza una futura motorización híbrida, habla de un proyecto con visión a largo plazo.

El SUV Boreal materializa el concepto de "conducción inteligente" a través de un ecosistema de 24 asistentes avanzados (ADAS) que funcionan como un copiloto discreto y vigilante, esta red de sensores y cámaras no busca reemplazar al conductor, sino aumentar su confianza y capacidad de reacción.

Sistemas como el asistente de estacionamiento semiautónomo, el frenado de emergencia autónomo y el control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril están diseñados para intervenir de forma sutil, reduciendo la carga cognitiva en viajes largos o en el denso tráfico de la ciudad.

El Renault Boreal es un SUV que busca destacar con su presencia en la carretera, pero se arriesga full con la tecnología y con su integración, pues es un vehículo que entiende el lujo moderno como una funcionalidad intuitiva y sin fricciones, una propuesta clara para quienes la tecnología es ya un estilo de vida.