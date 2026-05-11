Infiniti anuncia en México la nueva QX60, la SUV con más lujo y tecnología

Pero no solo se trata de un “nuevo modelo”, sino de una propuesta de valor con servicios remotos a través de Infiniti InTouch Services, el cual permite ubicar el vehículo en tiempo real y climatizar el habitáculo de forma remota.

Diseño

Inspirado en el lenguaje Arte en Movimiento, la QX60 proyecta una presencia más amplia, baja y sofisticada con el fin de expresar una identidad propia. Por ejemplo, al frente presenta una parrilla tridimensional inspirada en las formas orgánicas de un bosque de bambú que se integra con un emblema iluminado.

En el caso de la fascia frontal aporta ligereza al conjunto, mientras que las luces diurnas segmentadas refuerzan una estética contemporánea.

En la vista lateral, los nuevos acabados acentúan una silueta estilizada mientras en la parte trasera, superficies limpias y una postura más amplia consolidan una sensación de estabilidad y precisión.

¿Y qué hay de la experiencia exterior? Esta se complementa con nuevas opciones de color, entre las que destaca el nuevo Deep Emerald, un tono inspirado en los intensos verdes de la naturaleza. De hecho, está disponible en una paleta de hasta 10 colores, con combinaciones bitono.