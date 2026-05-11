Un nuevo modelo que se distingue dentro del segmento de SUVs Premium llegó a México. Se trata de la nueva QX60 2026 de Infiniti, que a través de un diseño más expresivo, tecnologías intuitivas y una propuesta funcional se alinea con la vida contemporánea.
Infiniti anuncia en México la nueva QX60, la SUV con más lujo y tecnología
Pero no solo se trata de un “nuevo modelo”, sino de una propuesta de valor con servicios remotos a través de Infiniti InTouch Services, el cual permite ubicar el vehículo en tiempo real y climatizar el habitáculo de forma remota.
Diseño
Inspirado en el lenguaje Arte en Movimiento, la QX60 proyecta una presencia más amplia, baja y sofisticada con el fin de expresar una identidad propia. Por ejemplo, al frente presenta una parrilla tridimensional inspirada en las formas orgánicas de un bosque de bambú que se integra con un emblema iluminado.
En el caso de la fascia frontal aporta ligereza al conjunto, mientras que las luces diurnas segmentadas refuerzan una estética contemporánea.
En la vista lateral, los nuevos acabados acentúan una silueta estilizada mientras en la parte trasera, superficies limpias y una postura más amplia consolidan una sensación de estabilidad y precisión.
¿Y qué hay de la experiencia exterior? Esta se complementa con nuevas opciones de color, entre las que destaca el nuevo Deep Emerald, un tono inspirado en los intensos verdes de la naturaleza. De hecho, está disponible en una paleta de hasta 10 colores, con combinaciones bitono.
Interior
Ofrece una cabina de tres filas que combina materiales cuidadosamente seleccionados con un diseño artesanal reflejado en las costuras de contraste del tablero y los asientos, además de sutiles detalles inspirados en patrones de kimono.
Es la primera vez que incorpora el nuevo color Stone Gray, disponible en asientos bitono de piel semianilina con capitonado.
Su capacidad es hasta para siete pasajeros (o seis con asientos tipo capitán), y una segunda fila deslizante y reclinable, lo que ofrece un equilibrio natural entre refinamiento, confort y versatilidad.
Precio
La nueva Infiniti QX60 2026 ofrece en México precios de lista desde $1,479,900.00 pesos para la versión LUXE, $1,599,900 pesos para la versión Sensory y $1,699,900 pesos para Autograph.