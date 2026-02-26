Un SUV que evoluciona la forma de viajar en familia

Con la llegada de Nissan Pathfinder 2026 al mercado mexicano, la marca refuerza el legado de un SUV que durante casi tres décadas ha acompañado a familias y conductores que buscan versatilidad, potencia y una experiencia de manejo cada vez más sofisticada.

La renovación se percibe desde el diseño. Su nueva imagen apuesta por líneas más refinadas y una presencia más elegante, con un exterior que mantiene el carácter robusto del modelo e incorpora detalles como rines de 20 pulgadas que refuerzan su estética sin perder el espíritu aventurero que lo define.

Sus rines de 20 pulgadas ofrecen una estética más moderna y mejora la estabilidad a altas velocidades. (JAMES LIPMAN/James Lipman)

En su interior hay una mejora importante que se enfoca en la conectividad y en la comodidad. La pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y la integración de Google Automotive Services permiten una interacción más intuitiva, con acceso nativo a navegación, asistente de voz y aplicaciones, reforzando la idea de que la experiencia digital ya es parte central del viaje.

El confort a bordo también se vuelve protagonista. Los asientos delanteros cuentan con tres funciones de masaje para piloto y pasajero, también se integra un cargador inalámbrico rediseñado con ventilación y posicionamiento magnético, elementos que responden a trayectos cotidianos y viajes largos con una lógica clara: hacer del tiempo en el auto un espacio de comodidad.

El interior destaca por la comodidad y tecnología que son clave para un mayor disfrute dentro de Nissan Pathfinder 2026 (Cortesía)

Respecto a temas de seguridad, Pathfinder 2026 consolida su propuesta como el más seguro y tecnológico del segmento. El modelo incorpora 16 asistencias de manejo que acompañan la conducción de forma constante, desde sistemas que facilitan el mantenimiento de carril hasta tecnologías que anticipan posibles riesgos y refuerzan la confianza al volante.

Este enfoque integral ha sido reconocido a nivel internacional con distinciones en seguridad y evaluaciones que destacan su desempeño familiar, particularmente en la protección de pasajeros y la facilidad para la instalación de sillas de niños, un punto clave para quienes priorizan la seguridad en cada trayecto.

Nissan Pathfinder 2026 cuenta con 16 asistencias de manejo, ofreciendo además de un manejo seguro, todo el confort que un SUV puede dar. (JAMES LIPMAN/James Lipman)

Para México, Nissan Pathfinder 2026 está disponible en la versión Platinum 4WD, con un precio desde $1,199,900 MXN y una gama de colores que suma nuevas opciones y configuraciones bitono.

Con esta evolución, el modelo reafirma su lugar como un SUV pensado para quienes buscan espacio, tecnología avanzada y una experiencia premium que acompañe la vida cotidiana.

