El camino hacia una nueva era del lujo: potente, inteligente y hecho para disfrutar

El lujo moderno ya no solo se mide por los materiales o el diseño, sino también por la inteligencia que impulsa cada movimiento. En ese sentido, la llegada de Lynk & Co a México marca un punto de inflexión. Bajo la dirección de Nick Cheng (Director Regional ZEEKR y Lynk & Co América del Norte), la marca de automóviles de alta gama de Geely Automobile Group inaugura una nueva era de movilidad donde innovación, eficiencia y confort se combinan con la estética y el refinamiento europeo.

Con casi una década de historia y presencia en 48 mercados, Lynk & Co aterriza en México con dos de sus modelos más emblemáticos: los SUV híbridos 08 y 09. Ambos representan la evolución de la marca hacia una movilidad más inteligente, con sistemas híbridos de última generación y un enfoque centrado en la experiencia del usuario.

Lynk & Co 09 / Cortesía

En el corazón de su tecnología se encuentra el sistema EM-P (E-Motive Performance), una arquitectura multimodo que permite tres estilos de conducción —eléctrico, serie y paralelo— para equilibrar potencia y eficiencia. Este enfoque convierte cada trayecto en una experiencia más limpia y dinámica, pensada para quienes buscan lujo sin renunciar a la sostenibilidad.

El Lynk & Co 08, disponible en versiones Pro y Halo, redefine el concepto de SUV premium con una autonomía total de más de 1,400 kilómetros y un diseño que lleva el concepto: Next Day Design Philosophy, donde la elegancia y el estilo deportivo se mezclan con la aerodinámica. En su interior ofrece asientos con masaje, una cabina insonorizada y un sistema Harman Kardon con 23 altavoces que envuelven al conductor en un ambiente de confort y precisión.

Lynk & Co 08 interior / Cortesía

Por su parte, el Lynk & Co 09 lleva el lujo a otro nivel. Desarrollado sobre la arquitectura 3DHT Evo, acelera de 0 a 100 km/h en 6.75 segundos y combina potencia con una sensación de refinamiento absoluto. Su interior equipado con materiales de alta calidad y un sistema Bose de 23 altavoces, está pensado para los amantes de una conducción con estilo y el máximo confort posible.

Lynk & Co 09 / Cortesía

Ambos modelos estarán disponibles en preventa en la red Zeekr & Lynk & Co House, con precios desde los $837,900 MXN para el modelo 08 y de 949,900 MXN para el 09. La marca también proyecta la apertura de 14 showrooms durante 2025, donde la experiencia de compra y el servicio posventa se fusionarán con la filosofía de movilidad conectada que distingue a Lynk & Co.

Lynk & Co 08 / Cortesía

Con esta llegada de la marca a nuestro país, se define una nueva visión para la industria: la de un lujo que se adapta al futuro, que combina diseño, tecnología y conciencia ambiental. Porque la verdadera sofisticación —como demuestra Lynk & Co— no está solo en el auto, sino en la forma de moverse por el mundo.