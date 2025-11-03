Un nuevo significado de innovación y estilo con un legado que perdura

Ford vuelve a escribir un nuevo capítulo de su legado en México con la llegada de la primera Territory Híbrida, marcando un hito en la historia de la movilidad. La SUV que redefine la categoría al combinar eficiencia, potencia y estilo, y que se presentó en un evento tan sorprendente como el propio vehículo.

La experiencia comenzó con un traslado secreto hasta una locación inesperada, donde los asistentes ingresaron a través de un túnel sensorial que abrió paso al espacio donde se revelaría la nueva Ford Territory 2026. El ambiente fue una mezcla de diseño, tecnología y lifestyle: desde intervenir una chamarra personalizada hasta vivir un reto contrarreloj para llenar la cajuela con maletas y objetos, comprobando la amplitud de su espacio.

(Gustavo Rodríguez)

El momento más esperado llegó en la pista de pruebas. Ahí, Territory demostró su capacidad híbrida auto recargable con un motor 1.5 L que, en conjunto con su sistema híbrido y transmisión 2DHT, ofrece hasta 1,200 km de autonomía por tanque. En la prueba, el manejo fue ágil y potente: desde un slalom técnico hasta pruebas de frenado a alta velocidad, la respuesta fue inmediata y segura, impulsada por los 241 caballos de fuerza combinados que le dan carácter a la versión híbrida.

(Gustavo Rodríguez)

Más allá del desempeño, Ford Territory Híbrida brilló por su conectividad y confort premium: cuenta con una pantalla táctil digital de 12 pulgadas con Apple CarPlay® y Android Auto®, cámara de 360° en la versión Titanium HEV, asientos de piel con calefacción y ventilación, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 variantes para elegir y techo panorámico Vista Roof®. Todo pensado para que cada trayecto refuerce ese sentimiento de comodidad e innovación.

Desde la amplitud de la cabina hasta la calidad de los interiores, cada elemento transmite una sensación de solidez y confort que acompaña tanto a quienes conducen como a los pasajeros. La integración del sistema de audio envolvente hizo de la experiencia un momento para disfrutar el interior con una atmósfera única de sonidos y matices.

(Gustavo Rodríguez )

Con este lanzamiento, Ford celebra no solo la evolución de un modelo icónico, sino también su visión hacia un futuro más sostenible en el marco de sus 100 años en México. Ford Territory HEV llega para acompañar la vida urbana y los viajes en carretera con un balance perfecto entre eficiencia, tecnología y estilo.