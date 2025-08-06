Range Rover Velar 2026: cuando el diseño se equilibra con la tecnología

La posibilidad de hiper personalización de la SUV es uno de los momentos más emocionantes: a través del configurador interactivo –disponible en la web oficial– el vehículo puede explorarse para seleccionar los acabados y colores deseados. Esta experiencia inmersiva ayuda a adentrarse en el look and feel de la Range Rover Velar 2026 incluso antes de conducirla.

Al ser un híbrido eléctrico enchufable (PHEV), como el sitio web oficial lo detalla, ofrece lo mejor de dos mundos: la tecnología que combina un motor eléctrico de 142.7 PS (con una carga de 30 minutos en lugares públicos y 2.5 horas en cargador doméstico) y un motor Ingenium de gasolina.

El modelo 2026 viene con algunas novedades interesantes: la paleta de colores se expande y amplía las opciones para elegir entre el Giola Green en metálico y Batumi Gold en metálico premium. Estos tonos, que antes únicamente estaban disponibles para vehículos Range Rover, le dan una sofisticación única a la carrocería, y el Extended Leather Pack en el modelo Dynamic SE, que cubre volante y tablero con piel de alta calidad, reforzando la sensación de lujo en el interior.

La Range Rover Velar 2026 incluye características y funciones como cámara 360 y Wade Sensing. (Foto: Cortesía)

Pero la Velar 2026 no se limita al diseño y también tiene un impulso importante en sus innovaciones tecnológicas.

La cámara 360 ya se incluye en el equipamiento de la serie y proporciona una vista panorámica completa del vehículo y su entorno, lo que facilita maniobras complejas para realizarlas de forma precisa y sin sobresaltos.

Uno de los detalles más interesantes es la integración del sistema Wade Sensing que utiliza los sensores de los retrovisores exteriores para informar al conductor sobre la profundidad de cuerpos de agua y, a través de indicaciones en la pantalla táctil del vehículo y sonoras, indica un límite seguro, lo cual es especialmente útil en condiciones de baja visibilidad o al conducir por las noches.

Con todas sus funciones y las opciones que se adaptan a cada conductor, Range Rover Velar es una apuesta por un lujo moderno: ese que es responsable ambientalmente, tecnológicamente avanzado y un diseño elegante y placentero.