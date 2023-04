El futuro es ahora

2018 fue el año con el mayor porcentaje de aumento, pues se registró un incremento de 68.7 por ciento respecto a 2017. En 2019, la tendencia se mantuvo positiva al registrar 43.8 por ciento de subida en comparación con 2018. Finalmente, y con la contracción del sector por la pandemia, el volumen de ventas disminuyó 21.4 por ciento en 2020, aunque tanto en 2021 como 2022 los datos aumentaron considerablemente. Para los próximos años, se espera que esta tendencia se mantenga gracias a los beneficios económicos y medioambientales que representan para sus conductores.

EQS Sedán de Mercedes-EQ.

(Cortesía.)

En la actualidad, el debate sobre movilidad se ha instalado en el diálogo político y social mientras se busca la mejor manera de reducir los tiempos de traslado de la ciudadanía, tanto por motivos laborales como de ocio. La buena noticia es que cada día surgen desarrollos innovadores que muy pronto evitarán (o tratarán de evitar) el tráfico en grandes urbes como la Ciudad de México. La cuestión hoy, sin embargo, se centra en el cuidado del medio ambiente, con las empresas obsesionadas en la creación y diseño de vehículos que no dañen la naturaleza. Ya no se trata de que los coches no contaminen, sino de que tampoco lo hagan sus procesos de producción. ¿El objetivo? Algo que hace solo unos años parecía impensable: alcanzar las cero emisiones de carbono. Un sueño en el que, aunque hoy parece una utopía, ya muchas marcas están trabajando.

Animo a otros fabricantes a que saquen al mercado coches eléctricos. Seguir mejorando, haciendo cada vez mejores vehículos, permitirá que la humanidad se acerque al transporte sostenible del futuro. Desearía que el mercado creciera aún más rápido. Elon Musk

Lo que sí es ya una realidad es que, una vez asumido que la demanda de este tipo de coches no deja de aumentar, es necesario seguir desarrollando la infraestructura necesaria para acoger esta oleada de movilidad eléctrica. Así, las ciudades deberán comenzar su proceso de modernización, ofreciendo conectividad y una red de puntos de recarga, lo cual es una prioridad para el mercado mexicano, el cuarto del mundo con más autos vendidos con estas características (seis millones de unidades).

Un contexto en el que casi todos los fabricantes ya trabajan con previsiones y calendarios FEATURES condicionados por las decisiones gubernamentales. Por ejemplo, Europa quiere eliminar los motores de combustión e incluso los coches híbridos en 2035 y busca reducir 90 por ciento las emisiones de dióxido de carbono en el sector del transporte en 2050.

Hoy, la industria automotriz se enfrenta a varios de los grandes retos de su historia: el desarrollo de novedosas soluciones de movilidad, el incremento de la competencia, la proliferación de nuevas tecnologías y, sobre todo y especialmente, la digitalización, conectividad y personalización de los vehículos. Las marcas deben ofrecer productos más resilientes y flexibles, así como con una manufactura más sostenible mientras se adaptan a las preferencias cada vez más exigentes del consumidor. ¿Vamos hacia un mundo totalmente electrificado? Todo parece indicar que sí. El futuro eléctrico se ha vuelto el presente. Las marcas de la industria automotriz apuestan por modelos revolucionarios que mejoren la experiencia del conductor con las tecnologías más revolucionarias del momento.